Carena: «La provinciale 212 non è più sicura»

Il prossimo fine settimana torna la Susa-Moncenisio, storica gara di auto in salita, e come sempre la strada statale 25, arteria internazionale che collega Susa con il colle del Moncenisio, sarà chiusa al traffico sia sabato 28 maggio, nel corso delle prove, che domenica 29, per la gara vera e propria. Il colle potrà essere raggiunto con la viabilità alternativa lungo la val Cenischia, salendo attraverso la strada comunale Novalesa-Ferrera e poi proseguendo per 5 chilometri sulla provinciale 212 fino a raggiungere la statale 25, a monte del tratto interessato dalla gara...

Su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022