Condove: nonna Prisca ne fa 100 con i "suoi" carabinieri

«Io ci spero, ma non mi illudo». Nonna Prisca lo ha ripetuto tante volte negli ultimi mesi, nell’attesa di quel 18 maggio che le avrebbe spalancato le porte dei cento. Ora la sua illusione è diventata realtà: il secolo di vita si è compiuto mercoledì, come meglio non poteva sperare. Attorniata dall’affetto dei suoi famigliari e dei carabinieri che sognava di avere con sé. «Non per me, ma per onorare mio marito. Sono come la mia seconda famiglia». Altro desiderio esaudito: nel cortile della sua casa di via Torino erano presenti anche il capitano Federico Mucciacciaro, comandante della compagnia di Susa, il maresciallo Pasquale Monterisi, vicecomandante della stazione di Condove, il presidente della sezione di Susa dell’Associazione nazionale carabinieri, Angelo Di...

su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022