Condove, pullman a fuoco: paura nelle case vicino al deposito

Restano tuttora avvolte nel mistero le cause dell’incendio che nel pomeriggio di martedì 17 maggio, presso il deposito Gtt di via Roma, ha visto bruciare completamente un pullman, ridotto dalle fiamme a poco più che uno scheletro. Un incendio decisamente vistoso, per la densa colonna di fumo nero che si è alzata dalla rimessa, ben visibile anche dai comuni limitrofi, e per la preoccupazione che ha suscitato nelle abitazioni vicine. Il tutto è avvenuto intorno alle 15 quando il bus, a bordo del quale c’era solo più l’autista e nessun passeggero, ha improvvisamente preso fuoco dopo essere stato parcheggiato nel cortile interno del deposito. Il mezzo, un Iveco MyWay, stava rientrando nella rimessa dopo aver svolto regolare servizio extraurbano sulla linea...

su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022