Nik Bruno, da Urbiano al campionato di Tractor Pulling

Lo sguardo deciso, penetrante. Il piglio del pilota consumato nonostante la giovane età. Nicolò Bruno, nome di battaglia “Nik” è un talento precoce del tractor pulling, la disciplina che coniuga la passione per l’agricoltura ed i trattori con la meccanica e la competizione sportiva. Originaria degli States e diffusa in Europa soprattutto in Olanda, la disciplina che fa impennare i trattori ha ancora pochi seguaci in Piemonte, pochissimi in val di Susa, ma sta prendendo piede rapidamente, come brevi e potenti sono le sgasate che le centinaia - a volte le migliaia - di cavalli che scalpitano sotto la leggera scocca del trattore sanno offrire nello spazio di pochi secondi di una manche. E Nicolò Bruno, 22 anni, è la bandiera valsusina di questo nuovo punto di vista da cui osservare il trattore...

Su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022

