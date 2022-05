Rivoli, un albero per ricordare Miky e dire No al bullismo

La città vuole ricordare il giovane Michele Ruffino, per tutti Miky, dedicando al ragazzo vittima del bullismo un Albero artistico che verrà inaugurato in piazza Martiri domenica alle 16. La realizzazione sarà curata dall’artista Osvaldo Neirotti che ha iniziato a lavorare ieri e proseguirà fino a domenica. L’opera racconterà le difficoltà di chi subisce soprusi attraverso una spirale che isola la vittima in una strada solitaria e tormentata. Una condizione più volte...

Su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022