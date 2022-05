S.Didero: autoporto Tav, ora la Sitaf revoca la gara

I nodi, alla lunga, vengono al pettine. E certificano una volta di più che, quando ancora oggi si definisce quello per il nuovo autoporto di San Didero un “cantiere-fortino”, lo si fa a ragion veduta. L’ultima disavventura progettuale dell’opera, collegata alla Torino-Lione per consentire il trasferimento dell’attuale autoporto di Susa-Traduerivi e fare così spazio ai cantieri per la stazione internazionale e il tunnel di base, riguarda la revoca, datata 6 maggio, della procedura di gara da parte della Sitaf, società concessionaria dell’A32 Torino-Bardonecchia, incaricata da Telt di costruire il nuovo autoporto per un importo lavori che si aggira intorno ai 50 milioni di euro (più 5 milioni per il solo dispositivo di sicurezza, in capo a Telt, e costi complessivi che si attestano...

su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022