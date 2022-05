Il talent di Raiuno trampolino di lancio per i Mons

Davvero una bella avventura quella vissuta per oltre un mese dai ‘Mons’ giovanissimi talenti cresciuti tra Collegno, Grugliasco e Rivoli, protagonisti delle cinque puntate di “The Band” il talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno. Non solo per il quinto posto finale e per il premio come miglior bassista andato a Marco Garbarino, ma soprattutto per l’esperienza e per i bellissimi rapporti instaurati con gli altri gruppi e con i tutor...

Su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022