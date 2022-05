Paura Tecnositaf: a rischio 160 posti

Non si sgombra dai nuvoloni neri il futuro della Tecnositaf, società controllata al 100 per centro dal gruppo Sitaf che si occupa di impianti tecnologici dei sistemi per la gestione del traffico, che opera in Italia e all’estero anche e soprattutto per Anas. «Per l’azienda un storia qualsiasi, per lavoratrici e lavoratori il pericolo occupazionale, per il comparto autostrada un precedente devastante», descrivono così la situazione Hyari Toneatto, Antonino Inserra, Luca Sardo della Filt Cgil, Fiom Cgil e Nidl Cgil...

Su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022