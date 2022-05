Un caffè con... Marco Scibona, il volto della delusione M5S

Senatore Scibona, da quattro anni lei si è molto defilato dalla vita pubblica: le manca la politica attiva? «Se la politica fosse quello per cui mi sono messo in gioco sì, ma vista la mia totale delusione rispetto agli ideali che il Movimento 5 Stelle ha vanificato dalla A alla Z sto bene così: mi vergogno di averne fatto parte e questo influisce anche sulla mia poca voglia di andare in giro». Lei ha fatto parte di quella che definirei la “generazione scatoletta di tonno”: in cosa pensa che il M5S sia riuscito ad incidere positivamente e in cosa pensa abbia fallito? «Ha avuto il merito di riavvicinare tanti cittadini alla politica, dando loro una speranza effimera che poi è stata totalmente disattesa, ma questo alla lunga ha fatto ancora più danni: chi si era allontanato...

su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022