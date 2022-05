Vaie: il gelato di Mattia sbarca alle finali della Coppa Italia

“Ce l’abbiamo noi” uno dei migliori gelatieri italiani: se diventerà il numero uno lo scopriremo il prossimo autunno, ma intanto Mattia Parri si gode la soddisfazione di essere entrato nei 18 finalisti della Coppa Italia di gelatiera, in programma a Roma Fiere nel mese di novembre. Mattia ha 21 anni, è cresciuto a Vaie e ha frequentato per quattro anni la scuola professionale per pasticceria e panificazione a “La piazza dei mestieri” di Torino: una volta conseguiti la qualifica triennale e il diploma tecnico, si è quindi trasferito a Brescia per frequentare l’accademia Cast Alimenti, centro di formazione nato nel 1996 che ha come presidente onorario il maestro Iginio Massari, quattro volte campione del mondo di pasticceria. Una scelta di vita, con annesso trasferimento...

su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022