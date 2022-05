Il Tar dà ragione alla commissione elettorale: Trana va al commissariamento

A Trana non si voterà per il sindaco. Per il Tar vale il principio di “autoverifica”, quindi tutte le quattro liste presentate lo scorso fine settimana per le elezioni amministrative del 12 giugno sono state escluse dalla competizione. Il giudice ha confermato la decisione della commissione elettorale circondariale, che aveva escluso tutti i gruppi per un vizio di forma. I tranesi quindi non potranno andare al voto. Ora la cosa più probabile è che per avere una nuova amministrazione, il paese dovrà attendere la tornata amministrativa del 2023. Nel frattempo, il Comune sarà retto da un commissario prefettizio per la sola amministrazione ordinaria.

