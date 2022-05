Almese: addio Andrea Murtas, l’amico del rugby

Si sono svolti ieri nella chiesa di Sant’Anna a Drubiaglio, frazione di Avigliana, i funerali di Andrea Murtas, scomparso nella notte tra lunedì e martedì a soli 31 anni. Una morte improvvisa, durissima da accettare per tutti. Murtas era un atleta. Giocava a rugby, aveva sostenuto tutte le visite di idoneità. Nessun problema. Nessuna avvisaglia. Per il medico legale si è trattato di morte naturale: infarto o aneurisma. Non è stata disposta autopsia. Se n’è andato così, nella casa di Almese nella quale era andato a vivere, il ragazzo che sussurrava alle mete e che nella vita lavorava alla Foam di Rivoli, dove lavora anche la mamma Lucia. Martedì, non vedendolo arrivare sul luogo di lavoro, la donna ha allertato il marito Antonello, che ha scoperto il corpo ormai...

su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022