Caprie: addio Luca Croce, volto della musica e del volontariato

Luca Croce, 48 anni, era il volto della musica, ma più in generale il volto del volontariato per una comunità, quella di Caprie, alla quale ha sempre dato tutto se stesso. Il suo cuore ha cessato di battere domenica 22 maggio a causa di un brutto male che aveva scoperto sul finire dello scorso anno, e che nel giro di pochi mesi, nonostante un’operazione e le numerose cure, se l’è portato via. I funerali sono stati celebrati martedì 24 nella chiesa parrocchiale di Caprie: ad accompagnarlo, nell’ultimo viaggio, c’erano i suoi famigliari e molti amici, a cominciare da quelli con cui ha condiviso tante avventure musicali, dalla Società filarmonica Giuseppe Verdi all’Ice’s Eyes Band, dove ha sempre suonato la batteria. Nato il 13 agosto 1973, Luca lascia la...

su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022