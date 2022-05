Enrico Castagneri: l’autorevolezza e l’umanità di un signore "d’altri tempi"

Enrico Castagneri nacque il 28 febbraio 1929 a Borgone, Comune nel quale visse tutta la vita, in una famiglia cattolica di agricoltori, i cui antenati erano stati i mezzadri del Cavalier Enrico Montabone, proprietario dello storico palazzo sede dell’attuale municipio, nella piazza centrale del paese. Per questa ragione, per tutti i borgonesi, prima di essere eletto sindaco, egli fu sempre “Ricu ëd Montabon”, mentre successivamente venne sempre da tutti individuato come “ël Sindic”, anche dopo la cessazione dei suoi mandati amministrativi e fino alla sua scomparsa. Durante la seconda guerra mondiale studiò a Torino, dapprima presso i fratelli delle Scuole cristiane e successivamente presso l’Istituto tecnico Amedeo Avogadro, dove si diplomò...

su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022