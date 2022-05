Venaus, i profughi negli alloggi dell'ex cantiere

Lidia e Nikola, con il loro inseparabile cagnolino, hanno gli occhi di chi l’ha guerra l’ha vista da vicino, toccata con mano. Sono di Kharkiv, una delle città ucraine sul confine settentrionale con Russia e Bielorussia dove più aspri sono stati i combattimenti. La loro casa non esiste più, come tante altre di quella che è, o almeno era, la seconda città del Paese. Loro non lo dicono, ma il loro sguardo, a metà tra l’assente e il rassegnato, spiega più di tante parole. Adesso la loro casa, insieme ad altri sette connazionali, è nei mini alloggi di borgata VIII Dicembre, frutto del recupero delle vecchie baracche da cantiere della centrale Aem...

Su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022

