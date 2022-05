2 giugno 1946: gli italiani scelgono la Repubblica

All’indomani della Liberazione, il quadro politico italiano appariva ricco e articolato, animato da un dibattito vivacissimo e appassionato, con una tensione di ideali ad altissimo livello. Si ripartiva, dopo i duri anni della guerra e del nazifascismo, e l’esigenza prioritaria era quella di ricostruire il Paese. Nell’immediato dopoguerra, la tensione militare che aveva ispirato e guidato la Resistenza, riuscì a “cementare”, al di sopra dei programmi e delle ideologie particolari, i partiti antifascisti: troppo importante era la ricostruzione civile, sociale, politica dell’Italia devastata. Due gli appuntamenti più importanti per gli Italiani, stabiliti in un unico giorno passato alla storia. Il Governo presieduto da Alcide De Gasperi fissò infatti per il 2 giugno 1946 la data...

su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022