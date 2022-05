Autoporto S.Didero: stasera apericena, passeggiata e battitura No Tav

Il movimento No Tav alza nuovamente il livello della mobilitazione contro la costruzione del nuovo autoporto di San Didero, dopo la recente revoca della procedura di gara da parte della Sitaf, incaricata da Telt di realizzare l’opera per liberare l’area dell’attuale autoporto di Susa-Traduerivi in vista dei futuri cantieri Tav: un autogol che si è trasformato in un inatteso (ma fino a un certo punto) regalo allo stesso movimento No Tav che stasera, martedì 31 maggio, organizza un’azione di protesta che dal presidio del Baraccone si sposterà intorno alle recinzioni del cantiere-fortino. Non che i No Tav abbiano mai smesso di farsi sentire, visto che dall’anno scorso i comitati della bassa valle di Susa organizzano ogni martedì un momento conviviale e di protesta al presidio...

su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022