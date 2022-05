Grugliasco, con l'estate torna l'incubo dei bocconi killer

Puntuale con l’inizio dell’estate torna l’incubo del nemico dei cani che da anni dissemina con bocconi “farciti” di chiodi e spilli l’area in cui scorrazzano i quattro zampe tra viale Radich e corso Torino a ridosso del cavalcaferrovia in borgata Paradiso. A segnalare il caso più recente è uno dei tanti proprietari che tutti i giorni passeggiano in quella zona. «Fortunatamente il mio cane l’ha presa in bocca e al comando l’ha poi subito lasciata». Un problema già noto...

Su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022