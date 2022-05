S.Ambrogio: pronta una taglia sui piromani dei nove camper bruciati

Una taglia sul piromane o i piromani che lunedì scorso avrebbero dato fuoco ai mezzi di “Noi compriamo camper”, lo spazio per la compravendita di camper, roulotte e caravan che da quattro anni opera a Sant’Ambrogio in corso Moncenisio 12, dove un tempo sorgeva l’ex discoteca Havana. La decisione della proprietaria, Giovanna Scognamiglio, nasce anche dall’esasperazione dovuta al fatto che è già la seconda volta in meno di un anno che l’attività finisce nel mirino di vandali o piromani: l’ultima risale al 27 giugno 2021, quando era stata incendiata la parte posteriore del capannone e qualche mezzo presente all’interno era rimasto danneggiato dal fuoco, dopo che qualcuno, con ogni probabilità, aveva gettato un innesco attraverso una grata. Niente a che...

su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022