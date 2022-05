S.Antonino, la protesta del commercio: «I lavori di via Torino ci uccideranno»

Un esercizio commerciale che abbassa le serrande è un altro duro colpo per un centro storico che un tempo pullulava di negozi e che oggi, complice il dilagare dei centri commerciali e dell’e-commerce, appare sempre più asfittico e desertificato. Un problema generale che non riguarda solo Sant’Antonino, ma che nella centrale via Torino, asse portante che attraversa il centro abitato da est a ovest, emerge in tutta la sua evidenza. E così la chiusura dell’unica macelleria presente sul territorio comunale, la “Saint Michelle” di via Torino 138, all’angolo di via Maisonetta, con affaccio su piazza Libertà, sta facendo discutere i santantoninesi, anche sui social network, desolati nel vedere il loro paese in preda ad una lenta agonia dal punto di vista commerciale...

Oltre a ribadire come quelli previsti su via Torino siano lavori fondamentali per il futuro di Sant’Antonino, la sindaca Susanna Preacco smentisce il fatto che il Comune abbia già quantificato in mille euro all’anno il sostegno ai commercianti che dovranno subire i disagi dei cantieri: «Credo ci siano alcuni equivoci di fondo che è bene chiarire. Durante la riunione con l’associazione Commercianti è stato detto in modo generico che avremmo previsto sgravi sulle imposte comunali, ma non abbiamo ancora pensato né ad una loro esatta quantificazione, né alle modalità attraverso cui verremo incontro alle attività commerciali: la Tari andrà pagata per legge, ma potrà essere ad esempio totalmente compensata da contributi a fondo perduto che dobbiamo...

su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022