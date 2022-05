Susa, tre nuovi ambulatori per l'ospedale

Segnali di vita dall’ospedale di Susa. non ancora decisivi per farlo ritornare quel punto di riferimento per la media alta valle come era fino a qualche anno fa, ma comunque un segnale importante di attenzione dopo tanti, troppi, tagli. Riparte domani, mercoledì 1° giugno, l’ambulatorio di oculistica, il 9 giugno sarà attivato quello di oncologia per terminare il mese il 30 giugno con l’avvio del nuovo ambulatorio di vulnologia, il primo di una rete che sarà attivata su tutto il territorio dell’Asl To3...

Su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022