Avigliana al voto: tre visioni per una città

I tra candidati sindaco in lizza alle elezioni comunali di domenica 12 giugno, raccontano i rispettivi programmi elettorali mettendo in evidenza i punti salienti della propria visione della città del futuro...

«Una lista autenticamente civica che nasce, nell’incontro di esperienze che hanno avuto un successo crescente e con un forte richiamo a quella di “Grande Avigliana”, da un’ampia convergenza intorno all’indispensabile necessità di un rilancio della città. Una squadra di cittadini che non a caso sceglie di caratterizzarsi con le parole “progetto” e “adesso”, unendo la dimensione della visione con quella dell’importanza di dinamismo per cogliere le grandi sfide poste dal momento che stiamo affrontando».

Così il candidato sindaco alle elezioni comunali di domenica prossima Toni Spanò, presenta il suo gruppo e il suo programma elettorale. Un secondo tentativo di raggiungere l’ufficio del primo cittadino, per Spanò, «che ha accolto la richiesta di una...

Un programma «realistico ed attuabile» quello proposto dalla lista “Avigliana città aperta” per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Parola del sindaco uscente Andrea Archinà. «Una squadra giovane guidata da un sindaco che ha scelto di ricandidarsi per dare continuità al progetto di città che ha contribuito a definire fin dal 2012, anno in cui è diventato assessore nell’amministrazione guidata da Angelo Patrizio», aggiungono dal gruppo civico. «Progettualità sostenibili grazie all’equilibrio fra spesa corrente e investimenti raggiungibile anche attraverso la partecipazione a bandi di enti pubblici e privati e dalla campagna di contrasto all’elusione ed evasione fiscale», aggiunge Archinà. «La salute è un bene primario, l’emergenza...

La lista civica “Per Avigliana” candida sindaca Rosy Patrizio. «Per tradurre il programma in azioni concrete sarà necessario il coinvolgimento di tutto il gruppo che è pronto a lavorare “Per Avigliana” - anticipa Patrizio - Ogni candidata e candidato ha competenze, esperienze e passioni specifiche, che mette a disposizione della città. Gli assessorati saranno trasversali, perché trasversali sono le competenze e i campi di intervento: la cultura non può dissociarsi dalle politiche economiche, la salute non può ignorare le politiche sociali o la promozione dello sport, l’urbanistica non può prescindere dall’ambiente e dalla sua tutela».

Sul modus operandi dice che «tutto va incardinato nell’assessorato al bilancio, snodo fondamentale per la gestione di una...

Su Luna Nuova di martedì 7 giugno 2022