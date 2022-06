Condove: addio Franca Bocco, la negoziante che ha vestito un paese

È mancata martedì scorso Franca Bocco, 86 anni, una donna che in paese hanno conosciuto tutti. Si chiamava da nubile Guglielmone, ma in realtà lei era “la signora Bocco”, moglie di Piero, mancato soltanto cinque anni fa. Franca aveva un carattere aperto, estroverso e forte. La sua voce squillante ti veniva incontro e ti accoglieva. Quando entravi nel suo negozio di abbigliamento in punta al viale Bauchiero, lei ti salutava ed era un po’ come trovarsi in un pezzo di casa, fra i buoni odori dei vestiti nuovi e delle stoffe. Quel negozio di qualità, dove le cose costavano forse un po’ di più ma duravano anche 20 anni, era uno dei fiori all’occhiello di una Condove viva sul piano del commercio e delle piccole fabbriche artigiane. I Bocco l’avevano...

su Luna Nuova di martedì 7 giugno 2022