Ex Roatta, ancora fiamme nella fabbrica abbandonata di Bruzolo

Un’area industriale dismessa e abbandonata. Un biglietto da visita non proprio invidiabile all’ingresso del paese. Insomma un problema. Di non facile soluzione. Perchè capita, come domenica, che una parte di essa prenda fuoco. È successo poco dopo mezzogiorno, quando alcuni automobilisti hanno scorto del fumo provenire dalla zona degli ex uffici della Roatta ed hanno subito avvertito i vigili del fuoco. Sul posto sono immediatamente arrivate numerose squadre, due dei permanenti del distaccamento di Susa, i volontari di Borgone-S.Antonino e di Bussoleno, il carro fiamma e l’autoscala della sede di Torino...

Su Luna Nuova di martedì 7 giugno 2022

