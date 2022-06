Alpignano, triplice vittoria contro le mafie

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

C’erano anche il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto e il questore Vincenzo Ciarambino alla cerimonia di consegna delle chiavi di tre immobili confiscati alla criminalità organizzata ad altrettante associazioni che operano sul territorio. Risultato raggiunto meno di un anno dopo l’approvazione in consiglio comunale del Regolamento per la gestione dei beni alle mafie. L’iter ha riguardato due alloggi situati in via Rosta ed un negozio in via Venaria. I primi due...

Su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022