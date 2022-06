Addio via Trieste: la scuola primaria di S.Ambrogio tutta alla Rodari

Se sarà un addio o un arrivederci è presto per dirlo. Quel che è certo è che da settembre la storica scuola primaria Nino Costa chiuderà i battenti, in attesa di una definitiva riconversione dell’edificio o, chissà, di un “ritorno di fiamma”, qualora un domani ci fosse la necessità. Quella di mercoledì mattina, 8 giugno, è stata dunque l’ultima volta, almeno per un po’ di tempo, sui banchi di via Trieste per i bambini di Sant’Ambrogio: l’amministrazione comunale, d’intesa con l’Istituto comprensivo, ha infatti deciso che dal prossimo anno scolastico le due scuole primarie del paese verranno riunificate nel plesso della Gianni Rodari di via Garibaldi 7. Una scelta dettata da due motivazioni: da un lato il calo demografico con il conseguente calo di iscrizioni, dall’altra la...

su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022