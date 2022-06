Condove: calciatore e atleta, Molon sul tetto dei 1000 metri

Simone Molon, sportivamente parlando, è un calciatore, un signor calciatore: un talento purissimo del centrocampo, animo battagliero, forte nel contrasto, che con il suo Alpignano giocherà domani, sabato 11 giugno, la finale del campionato regionale Under 14 contro il Chisola. E ora, “a tempo perso”, si è scoperto anche mezzofondista. Così, su due gambe. Mercoledì 1° giugno Simone ha infatti conquistato il titolo nazionale nella disciplina dei 1000 metri piani, categoria Cadetti, ai Campionati studenteschi di atletica leggera che si sono disputati a Pescara. Un calciatore prestato all’atletica, che di atletica in senso stretto non aveva mai fatto nulla. E pensate se fosse stato il suo piatto forte. La scuola secondaria di primo grado Gian Francesco Re...

su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022