Nuova musica più: una scuola per tutti ad Alpignano da 30 anni

Via Moncenisio è una piccola via secondaria di Alpignano, quasi in mezzo ai campi e poco lontano dalla zona industriale. Dietro a un cancello color mattone abita una famiglia di musicisti, che da più di 30 anni divulga la musica con passione. Una passione contagiosa, la loro, che accompagna bambini, ragazzi e adulti. L’associazione culturale Nuova Musica Più è un crocevia di persone e esperienze. C’è chi vuole imparare a suonare il pianoforte a 60 anni, il bambino di 5 anni che fa gioco musica o il ragazzo con una passione sfrenata per la batteria. Tutti sono accomunati dal fatto che in via Moncenisio 31 trovano sempre una porta aperta, che sia per pochi mesi o molti anni. La Nuova Musica Più (una volta solo Musica Più) è molto di più di una “semplice” scuola di...

su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022