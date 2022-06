Sindaci e referendum: domenica alle urne, battaglia ad Avigliana

Le elezioni amministrative si svolgono domenica 12 giugno con seggi aperti dalle 7 alle 23, contemporaneamente con i cinque referendum sulla giustizia che hanno avuto il via libera dalla Corte costituzionale. È l’election day, simile a quello che si tenne nel settembre 2020, quando però era presente solo un quesito referendario. La data del 12 giugno è stata scelta soprattutto perché i seggi si allestiscono nelle scuole, che in quasi tutto il Paese hanno chiuso il 10 giugno. Per rinnovare sindaco e amministrazione delle città più grandi, nel nostro caso Grugliasco, si può mettere una X sul nome del candidato sindaco e su una delle liste che lo appoggiano (e il voto andrà sia al sindaco che alla lista). Oppure si può votare solo il candidato sindaco (e il voto non si estende...

su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022