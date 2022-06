Venaus: l'olio delle aquile mette radici a Costa Parore

Costa Parore è un nome che risuona barbaro, ma al contrario è uno dei luoghi dove Venaus dimostra di essere una comunità. Vera. Dove la montagna viene recuperata con zappa, fatica e sudore, mica con parole al vento di qualche convegno in amene località turistiche. Qui il vento tira eccome, ma le gocce di sudore non volano via, cadono su quella poca terra riportata qualche secolo fa nei terrazzamenti assolati nonostante ci si trovi a tutti gli effetti all’Inverso della val Cenischia...

Su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022