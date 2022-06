Villardora: un nuovo supermercato in arrivo

Non si sa ancora quando arriverà, ma arriverà. A Villardora aprirà un nuovo supermercato e questo sta creando alcuni malumori, anche se, per ora, non ci sono vere e proprie proteste. Per questo mercoledì sera l’amministrazione ha organizzato un incontro pubblico con i commercianti e due tecnici del Comune per illustrare il progetto sotto il profilo dell’urbanistica e del commercio. «All’ex Perrero sta per aprire un supermercato - spiega il sindaco Savino Moscia - Come Comune siamo contrarissimi, ma loro possono farlo. Sono metrature diverse da quelle che il Comune può controllare». Il supermercato sorgerà su una proprietà privata e su una superficie di alcune centinaia di metri quadrati in via al Cerrone. Sui tempi, però, non c’è ancora nulla di certo...

su Luna Nuova di venerdì 10 giugno 2022