Vasto incendio a Gravere, a fuoco 25 cataste di legna

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

GUARDA IL VIDEO

I vigili del fuoco hanno da poco concluso le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato intorno alle 23,30 in un magazzino di Gravere, lungo l'ex statale 24 del Monginevro: sono andate a fuoco ben 25 cataste di legna secca, pronte per la vendita e l'utilizzo, facile esca per la combustione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Bussoleno, presenti anche i carabinieri della stazione di Chiomonte. Il rogo ha prodotto fiamme molto alte, ben visibili anche a distanza.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022