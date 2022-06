Avigliana, Patrizio: «Contro di me campagna "fascista", ma auguro buon lavoro».

La delusione è palpabile tra i candidati della lista “Per Avigliana”: ottenere 534 voti partendo da un dato aggregato delle liste del 2017 di 1556 voti, non può che lasciare l’amaro in bocca. «Sono circa mille voti in meno, non pensavamo certamente di arrivare ad avere la somma dei voti del 2017, ma io credevo anche almeno un migliaio di preferenze le avremmo ottenute», commenta Angelo Roccotelli. «Sapevamo di non essere così forti, che non avremo potuto raggiungere il livello di cinque anni fa - concorda Tatjana Callegari, M5S - In questi cinque anni tante cose sono cambiate, anche a livello nazionale». «Dicevano che ci siamo mossi per far vincere la destra (Adesso Avigliana, Ndr), invece l’abbiamo fatta perdere ed abbiamo favorito proprio...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022