Avigliana: per Archinà una vittoria di squadra e "pesante"

GUARDA IL VIDEO

“Avigliana città aperta” vince le elezioni amministrative e conferma il sindaco uscente Andrea Archinà alla guida del Comune per i prossimi cinque anni. Ed è una vittoria pesante: 2768 voti per Aca, 49,81 per cento, contro i 2255 di “Adesso Avigliana. Il progetto dei cittadini” del candidato Toni Spanò, che arriva al 40,58 per cento delle preferenze. Al terzo posto per Rosy Patrizio, lista “Per Avigliana”, 534 voti e 9,61 per cento. Alla vigilia del voto la competizione doveva essere un testa a testa, con la vittoria assegnata per una manciata di voti, a giocarsela proprio Archinà e Spanò. I cittadini aviglianesi invece hanno deciso per tutt’altro risultato. Cinque anni fa Aca aveva ottenuto 2023 voti (32,89 per cento), ne ha guadagnati oltre 745. Bene ha...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022