Morabito, il quorum oltre l'ostacolo a Rosta

Domenico Morabito sarà ancora sindaco per il prossimo quinquennio. I rostesi hanno scelto di riconfermare il sindaco uscente alla guida della città, andando a votare la sua lista “Rosta nel cuore” e la sua squadra, composta da 12 nomi di cui la metà più uno già al suo fianco in questi anni. Classe 1977, avvocato civilista, è pronto a dare il massimo. Sindaco dall’11 giugno 2017, quando era stato eletto con il 60 per cento dei voti. Attualmente è anche presidente del Comitato dei sindaci dell’Asl To3 distretto Torino Centro. Ha svolto il ruolo di assessore a fianco dell’allora sindaco Andrea Tragaioli. Poi le parti si erano invertite; diventato sindaco aveva voluto l’amico Tragaioli quale vice, fino a che quest’ultimo non è passato a stesso ruolo nella vicina città di Rivoli...

