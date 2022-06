Referendum, flop annunciato: in valli e cintura quorum al 20,82

Il film era ampiamente scritto, anche se forse nemmeno la Lega pensava ad un finale così “horror” per i cinque referendum abrogativi sulla giustizia. Domenica 12 giugno, come prevedibile, il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto non è stato raggiunto, ma il dato vero è che questa tornata referendaria passerà alla storia come quella ad aver ottenuto l’affluenza alle urne più bassa di sempre: appena il 20,94 per cento a livello nazionale, meno del precedente record negativo risalente ai referendum 2009 sulla legge elettorale, quando si attestò al 23 per cento. Un fallimento totale per il partito di Matteo Salvini, che era stato il primo proponente dei referendum sulla giustizia insieme ai Radicali: nonostante mesi di gazebo in tutta...

su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022