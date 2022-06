Samuele Naitza, un anno di dolore a Bussoleno

Sette passi e mezzo. Sono quelli che dividono quella tomba piena di fiori, di colori e di voci che non vogliono dimenticare, da altri giovani, ventenni strappati ai loro affetti dalle guerre. Renzo Naitza e Barbara Sità, i genitori di Samuele, di cui proprio oggi ricorre il triste primo anniversario della scomparsa, in seguito all’incidente in moto sulla statale 24 e la caduta nel canale della centrale di Coldimosso, ormai hanno preso confidenza con quella distanza. «Li faccio praticamente tutti i giorni quei sette passi e mezzo - confida il papà Renzo Naitza - e mi chiedo perchè così tanti giovani non abbiamo avuto il diritto di vivere appieno la loro vita, non è giusto»...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022