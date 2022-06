Simona Radogna, il primo sindaco donna di Claviere

La frontiera è anche e soprattutto luogo di contraddizioni. E Claviere in questo caso non ha fatto eccezioni. Il palazzo comunale accoglie il suo primo sindaco donna, Simona Radogna, eletta con 69 voti, pari ad oltre i tre quarti dei voti, ma in Consiglio sarà l’unica rappresentante femminile, perchè nessuna delle altre candidate sparse nelle due liste “Pino” e “Montagna” è riuscita a raccogliere i voti necessari per accedere all’assemblea consigliare...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022