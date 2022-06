Un tranquillo weekend di fuoco in valle di Susa

Un weekend di fuoco. E non soltanto per le temperature ben al di sopra della media stagionale. Tanti, troppi, i roghi che si sono sviluppati fra la notte a cavallo fra giovedì e venerdì e il pomeriggio di domenica per non destare come minimo sospetti. Che ci sia una regia dietro a tutte le fiamme sviluppatesi fra S.Giorio e Gravere, come sussurrano ormai in molti, è tutto da dimostrare, sta di fatto che per la maggior parte dei roghi la matrice dolosa è pressochè certa, anche se difficilmente dimostrabile...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022