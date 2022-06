Valgioie, Grosso rimane in sella e i suoi voti lievitano

Il paese ha scelto la continuità. Dopo cinque anni di mandato Claudio Grosso resta saldamente alla guida del Comune, forte di 263 voti. I dati dicono che quest’anno c’è stata un’affluenza inferiore: si sono recati alle urne 470 votanti su 822, che corrispondono al 57,12 per cento. All’ultima tornata elettorale, invece, l’affluenza era stata del 60,40 (479 votanti). Nonostante ciò, i voti che ha raccolto Grosso, candidato per la lista “Valgioiesi per Valgioie”, sono aumentati. Nel 2017, infatti, il neosindaco aveva raccolto 211 voti...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022