Acqua S.Michele: il primo passo per il grande ritorno a Vaie

La gloriosa acqua San Michele di Vaie potrebbe presto riaprire i rubinetti. Stavolta c’è qualcosa in più di qualche “pour parler” o di un semplice abboccamento: a parlare è un atto ufficiale del consiglio comunale, che nell’ultima seduta ha approvato un “accordo per la disciplina degli adempimenti e degli obblighi che le parti assumono in funzione del trasferimento a titolo oneroso della titolarità della concessione “La Perla” per imbottigliamento dal Comune di Vaie alla società Acquasanmichele srl e i relativi adempimenti a carico di ciascuna di esse”. Tradotto dal burocratese: il Comune di Vaie venderà la concessione mineraria alla Acquasanmichele srl, fondata ex novo da una cordata di imprenditori torinesi, incassando 1,5 milioni di euro a cui ogni anno...

su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022