Il movimento No Tav ai sindaci: «No alle compensazioni»

Con una lettera aperta ai sindaci No Tav, il movimento che da più di 30 anni si batte contro la nuova linea ad alta velocità Torino-Lione mette gli amministratori locali di fronte ad un bivio “senza se e senza ma” sul tema delle compensazioni: «Siamo giunti alla farsa e alla fine di questo triste e infimo percorso. Agli amministratori locali dunque la scelta. Essere la voce del territorio o la mano complice della sua distruzione. Essere parte della sua difesa o parte degli interessi economico-politici che per la val di Susa vedono futuro da triste e deserto corridoio di transito». Si conclude così la lettera aperta diffusa ieri dal sito Internet www.notav.info, destinata a riaccendere il dibattito politico dopo le parole sulle compensazioni pronunciate martedì...

Martedì 14 giugno in conferenza metropolitana, l’organo della Città metropolitana a cui partecipano tutti i sindaci del Torinese, la prima del nuovo mandato amministrativo, il sindaco Pd Stefano Lo Russo è stato molto chiaro sullo spinoso tema delle compensazioni collegate al Tav Torino-Lione: nel suo intervento ha infatti evidenziato l’importanza del fatto che gli amministratori della valle di Susa avviino un’interlocuzione con il presidente dell’Osservatorio Tav, Calogero Mauceri, su temi come le opere di accompagnamento e la progettazione della tratta nazionale della Torino-Lione. «La Zona omogenea 6 Valli di Susa e Sangone può giocare una partita importante per gestire i fondi e la Città metropolitana può essere un importante...

