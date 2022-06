La mia foto alla Luna-Primavera: la "Neve d’aprile" è la ciliegina di Daniela

Un doppio secondo posto, un doppio terzo e ora, finalmente, il primo posto della giuria di qualità, accompagnato dal terzo nella giuria popolare, che le ha assegnato 93 like. In tre partecipazioni su quattro al contest fotografico “La mia foto alla Luna”, Daniela Bodoira, 47 anni di Meana, operaia, è sempre salita sul podio. Mancava il gradino più alto. Ci è arrivata grazie al primo piano di una magnolia fiorita color porpora sul cui sfondo di staglia, volutamente sfocata, la chiesa di Santa Maria Maggiore di Susa, con il caratteristico “campanile della Forchetta”. L’ha scattata il 2 aprile scorso dai giardinetti di Augusto, il giorno dopo la tardiva nevicata che tutti ricordiamo. «Ogni volta che nevica non mi perdo il momento e mi faccio un giro per Susa: inutile...

Risveglio della natura: le parole giuste per definire una foto che fa primavera. Quella di Luciana Bronzino è stata la più votata su Facebook (217 voti) e premia un’istantanea scattata il 2 aprile. Al secondo posto della classifica stilata dalla ‘giuria popolare’ del web si è piazzato Marco Bongera (Bosco ricoperto da fiocchi primaverili, Caprie, 151 voti), al terzo Daniela Bodoira (Neve d’aprile, Susa, 93 like). Luciana Bronzino è di Novaretto, frazione di Caprie, ha 67 anni ed è valsusina doc. È stata una pioniera della riabilitazione in valle di Susa, dove ha insegnato fino a quattro anni fa anatomia e fisiatria a tantissimi specializzandi. Luciana ha scattato la foto di ritorno da un piccolo viaggio fuori programma. Ritrae le sagome di un paio di coniglietti in...

su Luna Nuova di venerdì 17 giugno 2022