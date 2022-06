Scatta la tua foto agli Alpini e ti ritrovi... sulla Luna

LA MIA FOTO ALLA LUNA - ALPINI

REGOLAMENTO

Inviaci all’indirizzo mail lunanuova@lunanuova.it una foto scattata durante i festeggiamenti per i 100 anni della sezione Ana Valsusa, a partire da lunedì 20 giugno. Il termine ultimo per l’invio è domenica 26 giugno: la foto, rispetto alla quale l’autore deve garantire l’originalità e la proprietà, deve essere corredata di nome e cognome dell’autore, numero di telefono, e di un titolo a scelta. Ciascun partecipante può iscrivere al contest una sola foto.

Nell’oggetto della mail è necessario inserire la dicitura “La mia foto alla Luna”. Per l’invio non sono contemplati altri canali: in tal caso le foto non saranno prese in considerazione. Tutte le foto pervenute verranno pubblicate di volta in volta sul giornale cartaceo, con tempistiche a discrezione della redazione. Nel giro di pochi giorni verranno aperte le votazioni attraverso un post sulla pagina facebook di Luna Nuova, contenente tutte le foto partecipanti al contest: sarà questo l’unico luogo in cui votare, non verranno presi in considerazione i voti espressi a foto condivise su altre pagine o profili.

Per esprimere la propria preferenza sarà sufficiente cliccare “mi piace” o mettere una “reazione” alla o alle foto che vi piacciono di più. Le votazioni saranno aperte fino a giovedì 7 luglio. Due saranno le foto vincitrici: quella che otterrà il maggior numero di like su facebook e quella selezionata dalla redazione di Luna Nuova, che si avvarrà dell’opinione di un fotografo professionista o dalle riconosciute qualità. I due vincitori saranno svelati sull’edizione di venerdì 15 luglio con la pubblicazione delle foto e un’intervista agli autori, ai quali andranno in omaggio un abbonamento semestrale cartaceo a Luna Nuova e un gadget a scelta.