Grugliasco: Pininfarina, 50 anni con il vento in poppa

La galleria del vento della Pininfarina in via Ferrero a borgata Lesna compie 50 anni. È stata la prima ad essere realizzata in Italia tra il 1966 ed il 1972 quando venne ultima ed inaugurata. Soltanto 25 anni dopo, ad esempio, la Ferrari fece costruire la sua a Maranello. La struttura di Grugliasco resta ancora oggi una delle poche gallerie del vento “private”. È in grado di fornire dati non solo relativi alla resistenza “esterna” di una vettura ma anche...

su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022