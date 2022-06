La miniera di talco: in scena la prima pièce del rivolese Mafe Agnese

Marco Federico Bombi, in arte Mafe Agnese, cambia pelle ed esordisce nella drammaturgia e nella regia di un lavoro corale che metterà in scena la storia delle miniere di talco di Coazze, dei lavoratori che furono occupati e che ne soffrirono non solo la fatica, ma anche le malattie dei polmoni, prima di tutto la silicosi, ma di quel mestiere furono anche artigiani di grande pregio e valore. Lo fa firmando “Il talco e l’amore”, testo che ha scritto raccattando notizie in loco e sui libri di storia del territorio della Valsangone, ma anche parlando con la gente, coi discendenti di quelli che un tempo vivevano di quel mestiere. A raccontare la trama, assai complessa, ci sono in scena 9 ragazzi accompagnati dalla pianista Alice Spallone, toscana. Giovani talentuosi...

su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022