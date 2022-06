S.Ambrogio: scatta la solidarietà per "Dreamusic Service" dopo il maxi-furto

Dopo il furto è l’ora di una raccolta fondi. Andrea Onano è il titolare dell’impresa individuale di servizi audio Dreamusic service. Santambrogese, Onano lavora nel campo della musica e dello spettacolo dal 2007. Due settimane fa stava seguendo un evento di più giorni a Beinasco, quando è accaduto tutto: «Avevo un’installazione di alcuni giorni in una struttura con cui collaboravo da anni. Abbiamo lasciato tutto lì per la manifestazione e, quando siamo arrivati, non c’era più nulla», racconta. Il furto è avvenuto due settimane fa: avevano rimessato l’attrezzatura in un magazzino provvisorio, ma durante la notte il materiale non c’era più. «Il materiale era in un magazzino temporaneo, per non lasciarlo troppo a vista. L’avevamo già lasciato lì per un discorso di...

su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022