Un secolo di alpini: Susa abbraccia le sue penne nere

Ci sono momenti speciali nella vita di ognuno di noi. Per gli alpini valsusini, quasi 3mila iscritti alla Sezione Ana Val Susa, più tutti gli altri congedati, lo scorso fine settimana ha rappresentato uno di questi. La Sezione valsusina ha festeggiato il suo primo secolo di vita e lo ha fatto nei giorni più caldi di questa primavera che è già a tutti gli effetti estate. Ma in tanti volti quelle gocce sulle guance non erano sudore. Lo si è visto nel pomeriggio di sabato, quando la prima delle due sfilate del weekend alpino segusino si è interrotta in pieno centro storico, dove via Palazzo di Città vira a destra verso palazzo Buttis, sede del municipio. Qui, proprio in quell’angolo, al secondo piano, abitava Gianfranco Bartolotti, per anni presidente del Gruppo Ana di Susa e poi vicepresidente sezionale. Un uomo giusto, impegnato nel sociale, come il suo lungo volontariato nella Croce Rossa dimostra, oltre che nell’Associazione nazionale alpini. Che, come dicono le penne nere, ha posato la zaino troppo presto, ma non per questo è stato dimenticato dalla sua città, dalla sua valle, dai suoi alpini...

Su Luna Nuova di martedì 21 giugno 2022