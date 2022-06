Avigliana: mercato "stretto", novità in arrivo

Non tutti gli operatori del mercato del giovedì in piazza del Popolo sono contenti di come il servizio è organizzato. In particolare, gli undici commercianti collocati sotto l’ala coperta, nota come “mercato del pesce”, lamentano un problema di spazio. Novità su questi temi vengono annunciate dalla vicesindaco e assessore al commercio Paola Babbini...

Su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022