Giusalet, con l'estate una croce nuova per la vetta

Una cordata di amici della montagna per sistemare la croce in vetta al Giusalet, una delle cime simbolo della valle, sul confine con la Francia. A realizzarla sarà la Pro loco di Venaus, gestore del sottostante rifugio Avanzà, con il contributo del Cai di Santena, che la posizionò ai 3313 metri di quota della vetta nell’ormai lontano 1986. Un intervento ormai indifferibile, visto che se la croce metallica è ancora in buono stato, non altrettanto si può dire del suo basamento in pietra, che necessita di un intervento urgente di manutenzione straordinaria...

